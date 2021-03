Der vierte Lockdown in den östlichen Bundesländern in Kombination mit einer neuen, durchgängigen FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und der Vorstoß der Regierung für ein Ende des Verbrennungsmotors bringt in der Industrie, im Gewerbe und im Handel offenbar das Fass zum Überlaufen. Es gab am Donnerstag eine Reihe öffentlicher Unmutsbekundungen, die Beobachter als Signal an den türkisen Regierungspartner werten, mehr auf die Betriebe und den Standort Österreich zu achten.