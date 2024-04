Industrie-Präsident Ochsner fordert 41-Stunden-Woche

"Die ganze Welt arbeitet mehr, in China wächst eine motivierte Jugend heran, die innovativ sein will. Und bei uns glauben viele, dass es mit immer weniger Arbeitszeit gehen kann", sagte Karl Ochsner beim "Industrieforum" am Freitag in St. Valentin. Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Niederösterreich forderte daher eine 41-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung als Regel-Arbeitszeit.