Im letzten Moment kippt Frankfurt Ausweitung der Flüge aus Linz 

Am frühen Morgen hat der Flughafen-Chef des Flughafens in Hörsching, Norbert Draskovits, angekündigt, dass die Linienflüge nach Frankfurt mit Beginn des Winterfahrplans am 30. Oktober aufgestockt werden. Zwar nicht wie ursprünglich erhofft, täglich. Aber zumindest an vier Tagen sollte es einen dritten täglichen Flug nach Frankfurt geben.