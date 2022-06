Im freien Fall: Auf dem Krypto-Markt regiert die Panik

Im Normalfall gehören Berg-und-Tal-Fahrten für Anleger in Kryptowährungen zum Alltag. Kaum ein anderes Produkt in der Finanzwelt ist dermaßen volatil wie Digitalwährungen, die in der Regel an keine echten Währungen gebunden sind, zumeist im rechtlichen Graubereich agieren und als Spekulationsobjekte hohen Schwankungen unterliegen.