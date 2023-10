Ikea und das Aus für das Maßband, Zettel und Stift

"Der Bedarf an Gegenständen und Möbeln ist da. Das Zuhause soll gemütlich, schön und funktional sein. Diese Wünsche zu finanzieren, ist derzeit aber für viele eine Herausforderung", sagt Nicole Reitinger, Finanzchefin des Möbelkonzerns Ikea in Österreich. Der Möbelmarkt sei aufgrund der schwierigen Umstände derzeit am Schrumpfen, "aber wir wollen Teil einer positiven Spirale sein".