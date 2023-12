Post-Chef Georg Pölzl: "Ich bin kein Sparmeister"

OÖNachrichten: Herr Pölzl, wie viele Pakete versenden Sie rund um die Weihnachtszeit? Georg Pölzl: Persönlich eher weniger, beruflich rund 100 bis 200 Pakete an Geschäftspartner. Dazu kommen 400 Weihnachtskarten. Und wie viele davon kommen pünktlich an? 99,9 Prozent. Das überrascht doch. Man hat eher den Eindruck, dass der Frust bei den Leuten größer wird, weil sie umso länger auf ihr Paket warten müssen, je näher es in Richtung Weihnachten geht. Ich merke keinen Frust. Natürlich bekommen wir