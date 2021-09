In so gut wie jedem österreichischen Haushalt sind im ersten Halbjahr 2021 Bio-Lebensmittel gekauft worden: 96 Prozent haben von Jänner bis Juni zumindest ein Bio-Produkt erworben. Durchschnittlich wurden pro Haushalt 113 Euro für Bio-Lebensmittel ausgegeben: Das ist ein Plus von 14,6 Prozent im Vergleich mit der Vorjahresperiode. Das geht aus der RollAMA-Erhebung von AMA-Marketing hervor. Die Ergebnisse wurden gestern in Wien bei einem Pressegespräch präsentiert.