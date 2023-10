Hummer: "Arbeiten bis 67 und Lehre für Drittstaaten"

"Allein aus demografischen Gründen werden uns bis 2040 rund 360.000 Fachkräfte fehlen", sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. "Die Menschen gehen früher in Pension als geplant, befinden sich länger in Ausbildung als früher. Es werden weniger geboren, als in Pension gehen, und schließlich sinkt auch das gesamte Arbeitsvolumen. Wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir etwas ändern", sagt Hummer im Gespräch mit den OÖNachrichten.