Hotspot Oberösterreich: 2,8 Millionen Lkw bei der A1 in Traun

Das betonte Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Montag bei einer Pressekonferenz in Linz mit Veronika Bohrn Mena von der gemeinnützigen Stiftung "Común". Jeweils 2,8 Millionen Lkw-Fahrten wurden im Vorjahr auf den Autobahnabschnitten Traun und Haid an der A1 gezählt. Damit sind die beiden Mess-Standorte ex aequo auf Platz eins in Österreich. Dahinter folgt mit Asten/St. Florian (2,43 Millionen Lkw) wieder ein oberösterreichischer Abschnitt.