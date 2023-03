Die Wirtschaftsforscher in Österreich haben eingestanden, dass sie die Inflation zu lange als vorübergehendes Phänomen betrachtet haben. Dafür verwenden die Wirtschaftserklärer jetzt ein Wort, das das Potenzial hat, das Unwort des Jahres 2023 zu werden: Inflationsanpassungsautomatik. Das bedeutet, dass in Österreich zu viele Preise an die vorangegangene Inflationsrate gekoppelt sind.