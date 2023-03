Die Lebensmittelhandelskette Hofer mit Sitz in Sattledt braucht mehr Platz, ein neuer Lager-Standort in Oberösterreich soll entstehen. Wie in der Welser Lokalausgabe berichtet, wurde aus einem Vorhaben in Weißkirchen wegen Widerstands einer Bürgerinitiative und einer Grundbesitzerin nichts. Die Suche geht weiter.