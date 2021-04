Hochzeit in der "Blase": So soll Heiraten möglich sein

Rund 46.000 Paare gaben sich in Österreich im Jahr 2019 laut Statistik Austria das Jawort: Aufgrund der Coronakrise konnten viele Hochzeiten im Vorjahr nicht in geplantem Ausmaß stattfinden oder wurden verschoben: Tausende Betriebe sind in der Branche tätig, viele von ihnen, etwa Veranstaltungstechniker, Musiker und Caterer, verzeichneten 2020 einen Totalausfall.