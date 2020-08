Die Rüben sind so riesig wie selten zuvor, auch gute Zuckerwerte kündigen sich an. Das ändert nichts daran, dass die Zukunft der Agrana-Zuckerfabrik in Leopoldsdorf (NÖ, 150 Mitarbeiter) wegen eines historischen Tiefststands bei den Zuckerrübenanbauflächen ab dem Jahr 2021 unklar ist.