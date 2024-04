Heuer gehen um 76.000 Personen mehr in Pension, als in den Job starten

Auch die Akademisierung von Berufen – etwa in der Pflege – führt dazu, dass die Berufseinsteiger später starten und unmittelbar in leitende Aufgaben streben.

Um 76.000 Personen gehen 2024 in Oberösterreich mehr in Pension, als in das Berufsleben einsteigen. Damit sei bis 2050 der Höhepunkt heuer erreicht. Das sagte der Leiter der Statistik Oberösterreich, Michael Schöfecker, der gestern beim Zukunftsforum Oberösterreich aktuelle Zahlen zur Erwerbsentwicklung in Oberösterreich präsentiert hat. Dieser Saldo aus Berufseinsteigern und -aussteigern ist seit 2013 negativ.