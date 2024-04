Heimischer Arbeitsmarkt: "Nicht erfreulich, aber auch nicht zum Haareraufen"

Die Zahl der Arbeitslosen in Oberösterreich ist im März um 20,8 Prozent auf 33.646 gestiegen: Das ist der stärkste Anstieg aller Bundesländer. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,6 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich). Die Beschäftigtenzahl liegt mit 695.000 unverändert hoch (2019, in einer Hochkonjunkturphase, waren es 669.800).