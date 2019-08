Seit 2015 dauert der Zwist schon an. Er wird mit harten Bandagen geführt und mündet heute in einen Strafprozess am Bezirksgericht Josefstadt in Wien. Der Vorwurf, den der Linzer Anwalt Erich Kaltenbrunner für seinen Mandanten gegen einen der beiden Geschäftsführer der Swiss Life Select Österreich GmbH vorbringt, lautet auf Kreditschädigung (Paragraf 152 Strafgesetzbuch). Für den Beklagten gilt die Unschuldsvermutung.