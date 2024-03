Handwerkerbonus kommt rückwirkend mit 1. März

Das insgesamt 2,2 Milliarden Euro umfassende Wohnbaupaket der Bundesregierung kommt nun mit ein paar Änderungen zur Diskussion und Abstimmung in den Nationalrat. Das hat VP-Klubobmann August Wöginger den OÖNachrichten bestätigt. Fix sei demnach, dass der Handwerkerbonus rückwirkend mit 1. März eingeführt wird. Wer diesen in Anspruch nehmen will, sollte also die Rechnungen gut aufheben. Gefördert werden Handwerksarbeiten ab einer Auftragssumme von mehr als 500 Euro und bis maximal 10.000 Euro