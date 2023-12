Gescheiterte KV-Verhandlungen im Handel: "Es ist eine Sauerei"

Auch AK-OÖ-Präsident Andreas Stangl nahm an der Kundgebung im Schillerpark teil.

Im Handel gibt es weiterhin keine Einigung, gestern Abend sind die Verhandlungen auch in der 5. Runde gescheitert. Beim Handels-KV geht es um die Gehälter von 430.000 Angestellten und Lehrlingen. Es ist der zweitgrößte Kollektivvertrag in Österreich. Die Gewerkschaft pocht auf ein Plus von zumindest der Höhe der Jahresinflation. Das wären 9,2 Prozent. Die Arbeitgeber boten zuletzt 8 Prozent.