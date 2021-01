Der Fall des Kranbauers Palfinger ist der schwerste (bekannt gewordene) Cyberangriff der jüngsten Zeit in Österreich. Das Salzburger Unternehmen, das auch in Lengau im Bezirk Braunau ein großes Werk betreibt, wurde am Montag Opfer einer umfassenden Hackerattacke – die OÖNachrichten berichteten. Welcher Schaden genau entstanden ist, wurde wegen laufender Ermittlungen nicht kommuniziert. Etliche Produktionsstätten standen jedenfalls auch danach noch still.