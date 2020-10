Zweieinhalb Jahre haben die Verhandlungen über die Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) gedauert. Dann ging es plötzlich schnell. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sowohl die EU-Agrarminister bei ihrem Ratstreffen in Luxemburg als auch das EU-Parlament in Brüssel ihre Positionen festgezurrt. Die Einschätzungen über diese Reform, die eine Ökologisierung der Landwirtschaft bringen soll, könnten unterschiedlicher kaum sein.