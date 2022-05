Die ursprünglichen Fusionspläne mit der Salzburg Milch sind vom Tisch. Dem Vernehmen nach gab es nur eine Gegenstimme. Der Eigentümer der Molkerei in Haag in Oberbayern, Hermann Jäger, biete eine gleichberechtigte Beteiligung, heißt es in einer Aussendung. „Das bedeutet, dass wir uns wechselseitig beteiligen“, sagt Jäger auf OÖN-Anfrage. Wie die Anteilsverteilung genau ausschauen wird, stehe noch nicht fest, weil die Bewertungen noch fehlten. Die 2000 Genossenschaftsbauern der