Vor sieben Jahren schien alles eitel Wonne zu sein. Signa-Gründer Rene Benko feierte seinen 40. Geburtstag in einer Prunkvilla am Gardasee mit rund 400 Gästen – besonders wichtige wurden per Hubschrauber eingeflogen. Heute ist Benkos Immobilien- und Handelsimperium die mit Abstand größte Pleite in Österreichs Wirtschaftsgeschichte.