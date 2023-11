Aufzeigen für Warnstreiks: Bis zu drei Stunden soll die Arbeit in den nächsten Tagen unterbrochen werden.

Nach vier gescheiterten Verhandlungsrunden im Handel werden von heute an bis Samstag die unterbrochenen Betriebsversammlungen wieder aufgenommen und in einen bis zu dreistündigen Warnstreik übergeführt, sagt der Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) in Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer.