Acht Monate ist es her, dass nach der Insolvenz der Möbelhandelskette Kika/Leiner vier Leiner-Filialen und ein Kika-Standort in Oberösterreich geschlossen wurden. Was mit den fünf Gebäuden passiert, ist noch weitgehend unklar, derzeit stehen sie leer. Nur in Steyr gibt es konkrete Pläne, in Linz Verkaufsverhandlungen.