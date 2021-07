Wenn die Österreicher in den kommenden Wochen und Monaten zu ihrem Lieblingsgetränk greifen, ist damit auch ein tieferer Griff in das Geldtascherl verbunden: Denn an den internationalen Rohstoffbörsen ist der Kaffeepreis im Jahresvergleich um bis zu 70 Prozent in die Höhe geschnellt. Experten rechnen damit, dass die Preissteigerungen in spätestens einem halben Jahr auch die Konsumenten treffen werden.