Sein erstes Jahr als "Wein & Co"-Geschäftsführer hätte sich Willi Klinger "natürlich anders vorgestellt". "Ich hatte so viele Pläne, das Dornröschen wachzuküssen, die wir jetzt nach hinten verschieben mussten." Klinger ist zu Wein & Co heimgekehrt. In jungen Jahren war der 62-Jährige dabei, als Heinz Kammerer die Weinfachhandelskette aufgebaut hat. Heute freut sich der gebürtige Gaspoltshofener über die Eröffnung der 21. Filiale in Steyr im neuen Taborland – mitten im Lockdown.