Geldtag: "Dann seid ihr alle im Raum zukünftige Millionäre"

Rund 300 Schüler kamen am Freitag in die Promenaden Galerien.

An die 300 Schüler aus Oberösterreich tauschten gestern, Freitag, das Klassenzimmer mit dem OÖN-Forum in Linz. Jugendliche von der BHAK/BHAS Traun, vom Brucknergymnasium Wels, von der HAK Ried, den Berufsschulen Rohrbach und Mattighofen sowie vier Linzer Schulen (Aloisianum, HAK Rudigierstraße, HBLA Lentia und Litec) diskutierten mit Finanzminister Magnus Brunner, Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan und Michaela Keplinger-Mitterlehner, der Obfrau der Sparte Geld in der WKO und stellvertretenden