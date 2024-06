Fußball schauen, Trikot tragen: Was ist in der Arbeit erlaubt?

Am Freitag ist es so weit: Dann erfolgt der Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In der Gruppenphase ist regelmäßig um 15 Uhr Anstoß, viele Dienstnehmer sind dann noch in der Arbeit. Darf man die Spiele während der Arbeitszeit verfolgen? Und wie steht es um die Kleidungsvorschriften bzw. Alkoholkonsum?