Finanzminister: Bis zum Sommer fünf sinnlose Vorschriften weniger

OÖNachrichten: Die Inflation ist auf 4,3 Prozent gesunken, aber weiter viel höher als im europäischen Schnitt. Bleibt sie so hoch?Magnus Brunner: Die Nationalbank erwartet heuer 3,6 Prozent Jahresinflation. Es wird also in den nächsten Monaten nach unten gehen. 4,3 Prozent sind aber noch zu hoch, keine Frage. Das hat mehrere Gründe. Erstens ging die Inflation bei uns auch später nach oben, weil die Energielieferverträge langfristiger sind.