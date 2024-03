Fensterbauer IPM Schober ging das Geld aus

Die Ursprünge des Unternehmens liegen in den 1930er-Jahren. Seit 2012 steht mit Florian Schober die vierte Generation an der Unternehmensspitze. Heute, Dienstag, stellt das traditionsreiche Familienunternehmen IPM Schober beim Insolvenzgericht in Wels den Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, bestätigt der Firmenanwalt Wilhelm Deutschmann.