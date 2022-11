Bisher waren sie Mitbewerber in der Speditionsbranche, nun treten sie gemeinsam auf: Aigner aus Haag am Hausruck übernimmt Angermayr mit Standorten in Ried und Hohenzell. Ab 1. Jänner 2023 laufe alles unter einer Flagge, bestätigt Marius Aigner, Geschäftsführer der Firma aus dem Hausruckviertel. Aus zwei Unternehmen werde dann eines mit 260 Beschäftigten, 81 Millionen Euro Umsatz und 230 Lkws. Kaufpreis nennt Aigner keinen.