Der US-Konzern Facebook will in den nächsten fünf Jahren 10.000 Arbeitsplätze in Europa schaffen. Das kündigte der Gründer des sozialen Netzwerks, Mark Zuckerberg, gestern, Montag, an. Dem Manager schwebt dafür ein sogenanntes "Metaverse" vor. Darunter versteht Zuckerberg eine Welt, in der die physikalische Realität mit erweiterter ("Augmented Reality") und virtueller ("Virtual Reality") verschmilzt. Das Metaversum sei "die nächste Generation des Internets", sagte Zuckerberg. Einen konkreten