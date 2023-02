EZB-Chefin: "Niemand sollte daran zweifeln, dass wir die Inflationsrate auf zwei Prozent drücken"

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzinssatz am Donnerstag um 0,5 Prozentpunkte auf drei Prozent erhöht. Und sie stellte für die nächste Zinssitzung am 16. März eine weitere Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht. Damit will die Zentralbank die hohe Inflation in der Eurozone bekämpfen. Diese ist zwar im Jänner zum dritten Mal in Folge zurückgegangen – auf 8,5 Prozent, nach 9,2 Prozent im Dezember. Jedoch ist die Teuerung damit noch weit vom EZB-Ziel von zwei Prozent entfernt.