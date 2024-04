Ex-Chef Mayer zieht in den Amag-Aufsichtsrat ein

Bis Ende 2023 war Gerald Mayer Vorstandsvorsitzender der Amag, nun ist er in den Aufsichtsrat des Braunauer Aluminiumerzeugers eingezogen. Er wurde bei der Amag-Hauptversammlung am Donnerstag in Linz mit rund 95 Prozent der Stimmen in das Kontrollgremium gewählt.Seit 1. April ist Gerald Mayer Finanzvorstand des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voest-alpine. Zuvor war er fünf Jahre Chef und insgesamt 16 Jahre im Vorstand der Amag gewesen.