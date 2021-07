Esszimmer, Festspielhaus, Büro: Ein Sesselspezialist im Wandel der Zeit

"Jede Krise hat irgendwann ein Ende. Man lernt in diesen Zeiten mehr als in Hochphasen, etwa, dass man konsequent handeln muss", sagt Markus Wiesner. Der 65-Jährige ist Geschäftsführer des Büromöbel-Spezialisten Wiesner-Hager mit Sitz in Altheim (Bez. Braunau). Heuer, mitten in der Gesundheitskrise, feiert das Familienunternehmen das 100-Jahr-Jubiläum.