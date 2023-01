"Es gibt keine Alternativen zur grünen Landwirtschaft, lasst uns das angehen!"

Wegen der Trockenheit, die durch den Klimawandel verursacht sei, habe Europa vergangenen Sommer eine um rund ein Drittel geringere Getreideernte einbringen können als im Vorjahr, sagte Wolfgang Burtscher, Generaldirektor der Landwirtschaft in der EU-Kommission, im Rahmen der Internationalen Grünen Woche am Freitag in Berlin. Auf der Publikumsmesse mit 300.000 erwarteten Besuchern nützen die Spitzen der Agrarpolitik die Bühne, um ihre Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit darzulegen.

Die europäischen Vorgaben für eine umwelt- und klimafreundliche Agrarpolitik (Green Deal, Farm-to-Fork-Strategie) haben in den vergangenen Jahren die Debatte zur Gemeinsamen Landwirtschaftspolitik (GAP) dominiert. Erst durch den Ukraine-Krieg sei die Ernährungssicherheit und ihre faire Abgeltung für die Landwirte wieder in den Vordergrund getreten. Dennoch sagt Burtscher: "Es gibt keine Alternativen zur grünen Landwirtschaft. Die Umweltschäden sind der größte Feind landwirtschaftlicher Erträge. Lasst uns das angehen!"

Die EU habe bereits mit der neuen GAP Anreize geschaffen, um Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt oder Wasserschutz mit höheren Förderungen zu honorieren. Die Zahl der Förderanträge sei vielversprechend, dass Österreichs Bauern das gut annehmen.

Österreich bekenne sich zu den EU-Umweltzielen, doch es müsse die Wirtschaftlichkeit der Betriebe berücksichtigt werden. Um das zu erreichen, gelte es in Europa, Allianzen zu schmieden, sagte Österreichs Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). "Die Richtschnur ist unsere ökosoziale Agrarpolitik."

Er zeigte sich erfreut, dass die EU voraussichtlich heuer Österreichs Eiweißstrategie aufgreifen werde, um die starke Abhängigkeit etwa von ukrainischem Soja, Raps und Sonnenblumen (22 Prozent dieser EU-Importe) zu mildern und Europa unabhängiger zu machen. Dabei sei die Transformation der Landwirtschaft nicht nur "einseitig ökologisch" zu sehen. Die Landwirte in Österreich hätten Steigerungen bei den Produktionskosten zu verkraften und immer höhere Umweltauflagen. "In Kombination mit billigen Lebensmitteln passt das nicht zusammen", sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger. Er warnte vor einer "gefährlichen Entwicklung", zum Beispiel weil echte Nachhaltigkeit nicht (wie es die EU plant) die Nutzung von Holz für Bioenergie einschränken dürfe, sondern sie im Gegenteil fördern müsse. Dem Atomstrom hänge man ein "grünes Mascherl" um, während Biomasse eingeschränkt werde.

Käfighaltung bald Geschichte?

Das Thema Tierwohl wird 2023 auch in der EU wichtiger. In Österreich dürfen Hühner seit Jahren nicht mehr in Käfigen gehalten werden, in anderen EU-Ländern sehr wohl. Noch heuer könnte die Abschaffung der Käfighaltung gesetzlich in die Wege geleitet werden, kündigte Burtscher an. Die EU-Kommission muss einer entsprechenden EU-Bürgerinitiative nachgehen. Entsprechende Übergangszeiten müsse man berücksichtigen.

