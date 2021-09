Seit Mai 2019 ist der Schwede Ola Källenius Vorstandschef des deutschen Autoherstellers Daimler. Warum er an die elektrische Zukunft des Autos glaubt, was er von Tempobeschränkungen hält und was Daimler mit einem Start-up zu tun hat, sagt der 52-Jährige im OÖN-Interview bei der Messe IAA Mobility in München.

OÖN: Man merkt anhand der neuen Modelle deutlich, dass es Daimler mit der Elektrifizierung ernst meint. Gibt es in Ihrer Denkweise noch Alternativen?

Källenius: Ja, wir nehmen es sehr ernst mit der Elektrifizierung. Auch die High-End-Produkte gehen in diese Richtung. Wir sehen das batterie-elektrische Fahrzeug ganz klar voran, das wird sich durchsetzen. Das skaliert am schnellsten, hat die beste Kostenstruktur und hat auch eine gute Infrastruktur, die aber weiter ausgebaut werden muss. Die Brennstoffzelle ergibt im Bereich der Nutzfahrzeuge Sinn, etwa bei 40-Tonnen-Sattelzugmaschinen, wo der Energiebedarf so groß ist. Das könnte eine Batterie allein wohl nicht stemmen.

In München dreht sich alles um die gesamte Mobilität, nicht nur um Autos. Inwieweit ändert das etwas an der Herangehensweise?

Automobilhersteller, Zulieferer, Mountainbikeproduzenten – es ist vielfältig hier. Aber das Auto an sich geht ja nicht verloren. Das Konzept ist aus meiner Sicht besser als bei einer reinen Automesse.

Daimler hat als einziger Hersteller Verbrennungsmotoren als Exponat. Warum hat man die "alte" Technik noch ausgestellt?

Die Transformation in Richtung E-Mobilität ist nicht abgeschlossen. Sie wird uns in dieser Dekade und auch in der nächsten begleiten. Wir werden eine Co-Existenz von Antrieben haben, mindestens für zehn Jahre. Auch wenn der Daimler-Stand elektrisch dominiert ist.

Die Autobranche hat ein spektakuläres erstes Halbjahr hingelegt. Gleichzeitig gibt es eine sehr starke Förderung für E-Fahrzeuge. Müssen Sie da nicht fairerweise sagen, wir müssen uns spätestens 2025 darauf einstellen, dass der Geldhahn zugedreht wird?

Unser Ziel ist, bis zum Ende der Dekade zur Gänze elektrisch fahren zu können. Das ist auch im Premiumsegment möglich. Im Endeffekt reden wir über eine Energiewende, weg vom fossilen Kraftstoff als Energiequelle hin zu anderen Energiequellen. Noch sind die Kostenstrukturen für Elektroautos über jenen der heutigen Verbrenner. Geld bekommen nicht wir als Hersteller, sondern die Kunden, um die Mehrpreise für die neue Technologie für eine gewisse Zeit zu dämpfen. Künftig geht es darum, dass CO2 einen Preis haben muss.

Aber Plug-in-Hybride etwa werden nach wie vor subventioniert, obwohl 80 Prozent dieser Fahrer nie eine Ladesäule sehen.

Das ist falsch. Es ist richtig, dass die Ladefrequenzen in der ersten Generation nicht so hoch waren. Das ist nun aber nicht mehr so. Der Plug-in-Hybrid ist als Übergangstechnologie geeignet, solange man nicht überall die Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge hat.

Wir reden von 100 Jahren Ingenieurskunst, was Motoren angeht. Wie schwierig ist das für Sie bei Daimler, diese Technologie gehen zu lassen?

Überhaupt nicht. Technologie bedeutet immer, nach vorne zu schauen. Wir sind das erste Start-up in der Autobranche. Das haben schon unsere Gründer Gottlieb Daimler und Carl Benz vorgelebt. Es ist in unserer DNA, darüber zu denken, was als Nächstes kommt. Der Klimawandel ist real, das Pariser Klimaabkommen müssen wir umsetzen. Also benötigen wir einen anderen Antrieb.

Das batterie-elektrisch angetriebene SUV-Modell EQC hat aber noch nicht die gewünschten Verkaufsziele erreicht.

Wir haben ihn im Lockdown auf den Markt gebracht, das war suboptimal. Jetzt läuft er gut, und wir stellen unser Produktportfolio generell breiter in Richtung E-Mobilität auf. Es geht Schlag auf Schlag.

In ein paar Wochen wählt Deutschland. Was würden Sie sich von einem möglichen grünen Verkehrsminister wünschen?

Ich wünsche mir eine hohe Ambition bei Klimaschutz, gepaart mit starker Wirtschafts- und Industriepolitik. Wie stellen wir sicher, dass Europa grün wird, aber genug und gut bezahlte Jobs erhalten kann? In den nächsten fünf Jahren investiert Daimler 70 Milliarden Euro in neue Technologien. Es ist unsere Rendite, die da wieder rausgeht.

Sind Sie für ein Tempolimit?

Man muss nicht symbolisch eines einführen, wenn die neuen Technologien dieses Thema lösen können. Wir haben schon heute auf der Autobahn sehr viel Begrenzung. Wenn die Witterungs- und Verkehrsverhältnisse so sind, dass man frei fahren kann, kann das Tempo höher sein. Wenn nicht, dann muss es Beschränkungen geben, logisch.