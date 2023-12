Erhard Grossnigg probiert’s noch einmal

Erhard Grossnigg springt für Rene Benko und Signa-Aufsichtsratschef Alfred Gusenbauer in die Bresche

Eigentlich hat sich der in Linz geborene Sanierungsmanager Erhard Grossnigg (77) aus dem operativen (Fremd-)Geschäft schon lange zurückgezogen. Jetzt lässt er sich noch einmal auf eine schwierige Aufgabe ein: Signa holte ihn über eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung als zusätzlichen Vorstand in die nicht insolventen Gesellschaften Signa Prime Selection und Signa Development Selection. In diesen Firmen entwickelt, baut und hält Signa die milliardenschweren Immobilien.