Bisher verzichtete die Bio-Marke Ja!Natürlich der Lebensmittelkette Rewe (Billa, Bipa, Adeg) auf Gemüse aus heimischen Gewächshäusern. Die Aufzucht sei zu energieintensiv, zu wenig nachhaltig. Das hat sich nun geändert, denn der Konzern hat die beiden Obst- und Gemüseproduzenten Steiner und Perlinger im Innviertel gewonnen, die in einem der modernsten und umweltfreundlichsten Gewächshäuser Europas an der bereits vorhandenen Geothermiequelle in Geinberg Gemüse ziehen.