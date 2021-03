Wie geht es mit dem Hotel Donauschlinge in Haibach ob der Donau weiter? Das ist eine Frage, die die gesamte Tourismusregion Donautal seit Mai des Vorjahres beschäftigt. Die Besitzerin, Eva Gugler, hatte damals schweren Herzens Insolvenz angemeldet. Im September folgte die Umwandlung in ein Konkursverfahren, im November wurde das Unternehmen geschlossen und das Hotel zum Verkauf ausgeschrieben. "In zwei, drei Wochen sollte alles geklärt sein.