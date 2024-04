Energiewende und Elektromobilität treiben Wachstum der Miba

Eine Verdopplung des Umsatzes in den vergangenen zehn Jahren, eine Verdreifachung in den vergangenen 15 Jahren - und das Ziel, 2027 zum 100-Jahr-Jubiläum rund 1,5 Milliarden Euro zu erlösen: Diesen Weg skizzierte Miba-Vorstandschef F. Peter Mitterbauer in Linz bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende Jänner). Er ist seit 2013 Vorstandschef und Enkel des Unternehmensgründers Franz Mitterbauer.