Energiewende bis 2030? Warum Experten das für eine Illusion halten

Bis 2030 soll die Stromproduktion in Österreich CO2-neutral sein, bis 2040 Österreich an sich.

Bis 2030 soll die Stromproduktion in Österreich CO2-neutral sein, bis 2040 Österreich an sich. Im OÖN-Interview gab sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler noch zuversichtlich, dass dies alles machbar sei. Doch Experten haben massive Zweifel daran. Ihr Hauptargument: Bisher passiere viel zu wenig. Und die Politik verwechsle in ihrer Darstellungsweise auch elementare Bereich der Physik wie installierte Leistung und tatsächlich gewonnene Energie.