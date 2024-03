Energie AG. Neuer Technikvorstand kommt von Wien Energie

Der 44-jährige Alexander Kircher ist derzeit Prokurist und in der Wien Energie GmbH für den Betrieb aller Energieerzeugungs- und Abfallverwertungsunternehmen zuständig. Außerdem ist er Geschäftsführer der Pama-Gols Windkraftanlagenbetriebs GmbH und der technischen Planungsgesellschaft Venergi. Er hat in Leoben Verfahrenstechnik studiert und einen MBA an der Wirtschaftsuniversität in Wien absolviert.