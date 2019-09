Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist kein Freund der Öffentlichkeit. Selbst in seiner Heimatstadt Heilbronn kann er unerkannt auf die Straße gehen – auch an seinem 80. Geburtstag. Er hat etwas geschafft, das in Zeiten von Instagram und Facebook unmöglich scheint. Seit Jahren existieren kaum Bilder von dem Lidl-Gründer, weil er es so will und weil man das nicht nur in Heilbronn akzeptiert.