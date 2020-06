Ein Genuss-Siegel soll die vielen anderen ersetzen

Es ist ein Wildwuchs an Kulinarik-Initiativen, die selbst der Rechnungshof in der Vergangenheit kritisierte. Denn einerseits gibt es den Trend, dass Konsumenten vermehrt zu regionalen Produkten greifen. Andererseits sind die unterschiedlichen Siegel fast nicht mehr überschaubar und außerdem von so manchem Fördertopf gespeist worden. "Vom Bregenzerwald bis zum Neusiedlersee, jeder bewarb seine Schmankerl auf Eigeninitiative", sagt Elisabeth Köstinger, Ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

Mit dem "Netzwerk Kulinarik" soll nun die Basis für ein durchgängiges und freiwilliges Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem geschaffen werden. Es soll das Werkzeug für eine gemeinsame Vermarktungs- und Vertriebsstrategie für rund 46.000 Direktvermarkter, 6000 Manufakturen und 60.000 Gastronomiebetriebe sein. Das "Pickerl" selbst trägt den Namen "Genuss Regionssiegel". "Es garantiert Gästen und Kunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die stets frische Zubereitung der Speisen", sagt Köstinger. Das Genussland-Gütesiegel ist neben dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel die dritte staatlich anerkannte Zertifizierung.

Das Netzwerk selbst ist eine in der AMA-Marketing angesiedelte Plattform. Ziel sei es, Synergien zu schaffen. Seit Mai des Vorjahres seien 400 Beteiligte in das Projekt integriert. Köstingers Vision: "Wir positionieren Österreich als die Kulinarik-Destination in Europa." Aufbauend auf dem Lebensmittelrecht wurden im Rahmen des AMA-Gütezeichens Richtlinien für die bäuerlichen Direktvermarkter, Manufakturen und die Gastronomie erarbeitet. Die Zertifizierung werde zu 100 Prozent gefördert, die Überprüfung erfolge alle vier Jahre.

"50 Initiativen wie etwa das Genussland Oberösterreich haben sich zum Einstieg entschlossen. Jetzt geht es in der nächsten Phase darum, viele weitere Betriebe zum Einstieg zu motivieren", sagt Netzwerk-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler. Die Direktvermarkter sollen von gemeinsamen Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten profitieren, sie alle werden in einer bundesweiten Datenbank für Gastronomie und Endkonsumenten gelistet. "Damit bringen wir Landwirtschaft und Tourismus zusammen", sagt Mutenthaler.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at