Ein deutscher Schlapfen als Milliarden-Spekulationsobjekt

Am Anfang war ein Flop. Kein Flip-Flop, sondern ein Madrid-Flop, wobei der Schlapfen damals noch nicht den Modellnamen Madrid trug (so heißt er erst seit 1979), sondern Modell 410 bis 431. Aber als die Firma Birkenstock 1963 den Schlapfen auf den Modemarkt brachte, trugen die modeaffinen Menschen Stilettos, also so ziemlich das Gegenteil der klobigen Schlapfen mit dem gesunden Fußbett. Erst die Änderung der Vertriebsstrategie brachte den Erfolg.