Mit 5000 Gästen und einem Millionenpublikum vor den TV-Geräten ist der Wiener Opernball am 8. Februar der gesellschaftliche Höhepunkt der Ballsaison in Österreich.

Die Ballsaison steuert ihren Höhepunkten zu. Dem morgigen KV-Ball im Palais Kaufmännischer Verein in Linz folgt ein prall gefüllter Kalender, der im Wiener Opernball am 8. Februar und der Galanacht des Sports im Linzer Brucknerhaus am Tag darauf gipfelt.