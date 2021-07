Jetzt kann es offenbar nicht schnell genug gehen. 2035 sollen keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden, teilte die EU diese Woche mit. Gestern spielte Ministerin Leonore Gewessler die Musterschülerin und kündigte an, dass in Österreich schon 2030 kein Verbrenner mehr zugelassen würde. Aber bedeutet das, dass die E-Fuels, die synthetischen, klimaneutralen Kraftstoffe, dann keine Chance mehr haben, weil sie in einem Verbrennungsmotor zur Anwendung kommen?