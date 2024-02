Duo führt ab Herbst die FH Oberösterreich

Die erstgereihten Kandidaten aus insgesamt 40 Bewerbern sollen sich auch in einem Hearing am besten präsentiert haben, sollen am 19. März offiziell bestellt werden und nach einer Übergangsphase die oberösterreichische Fachhochschulorganisation mit mehr als 5300 Studierenden und vier Standorten in Linz, Wels, Steyr und Hagenberg übernehmen, bestätigt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner den OÖNachrichten.