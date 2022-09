In normalen Jahren fahren Oberösterreichs Ziegelhersteller ihre Werke im Winter für beispielsweise zwei Wochen herunter, um Anlagen zu warten und zu reparieren. Doch normal ist derzeit nichts. Schon im Herbst werden sukzessive Werke stillgelegt, im Jänner werden dann alle sieben Standorte der Unternehmen Senftenbacher und Danreiter im Innviertel, Eder in Peuerbach und Weibern, Klimabloc (Pichler) in Wels und Neuhofen/Krems sowie Pichler in Aschach/Donau stillstehen – "bis auf unbestimmte